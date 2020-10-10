أمريكا تفرض رسوما جديدة على لفائف الألمنيوم من 18 دولة





قال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي أمس، إن الولايات المتحدة تفرض رسوما جديدة على منتجات لفائف ألمنيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق.









ووفقا لـ"رويترز"، أبلغ روس شبكة فوكس بيزنس، أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها: ألمانيا والبحرين، على الرغم من أن إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي.









وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضا هي: البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وعُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.





وأكد روس، أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية، ستصدر قرارها النهائي في (فبراير) 2021، مشيرا إلى أن الصين ليست على القائمة، وأن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألمنيوم من بكين، ما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى، وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.





وقال روس، إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا، ليراوح بين 52 و132 في المائة، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد، مضيفا: "ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل الجائحة، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألمنيوم".







