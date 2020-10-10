جامبا أوساكا ينتزع فوزا صعبا من اف سي طوكيو في الدوري الياباني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:06 م
الدوري الياباني
الدوري الياباني
وكالات
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نجح نادي جامبا أوساكا في انتزاع فوز صعب من نظيره اف سي طوكيو بهدف دون رد في الجولة 21 من الدوري الياباني.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب ناجويا جرامبوس على سيريزو أوساكا 1 / صفر، وكاشيوا ريسول على فيسيل كوبي 4 / 3، وكونسادول سابورو على شونان بيلمير 2 / 1 ،وسانفريس هيروشيما على مضيفه شيميزو إس بالس 3 / 2 .

وحسم جامبا أوساكا مباراته أمام "إف.سي طوكيو" بهدف وحيد سجله ادميلسون براجا جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 41 .

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد إف.سي طوكيو عند 44 نقطة في المركز الثاني.

كذلك تغلب ناجويا جرامبوس على سيريزو أوساكا بهدف وحيد سجله ماتيوس دوس سانتوس في الثواني الأخيرة من المباراة، ليرفع ناجويا جرامبوس رصيده بذلك إلى 39 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد سيريزو أوساكا عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وتغلب كاشيوا ريسول على فيسيل كوبي 4 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وسجل الأهداف الأربعة لكاشيوا ريسول اللاعبون ميكاييل أولونجا (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 20 و44 وأتارو إيساكا (الهدفان الثاني والرابع) في الدقيقتين 39 و52 .

بينما سجل الأهداف الثلاثة لفيسيل كوبي، جونيا تاناكا (الهدفان الأول والثاني) في الدقيقتين 60 و75 وأندريس إنييستا في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وأنهى كاشيوا ريسول المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد شونكي تاكاهاشي من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من المباراة لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل تاكورو كانيكو ثنائية في الدقيقتين 42 و55 ليقود كونسادول سابورو إلى الفوز على شونان بيلمير 2 / 1، وقد سجل هدف شونان بيلمير، دايكي كانيكو في الدقيقة 36.

ورفع كونسادول سابورو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد شونان بيلمير عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وتغلب سانفريس هيروشيما على شيميزو إس بالس 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد شيميزو عند 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لسانفريس هيروشيما، تسوكاسا موريشيما ولياندرو بيريرا وهاياو كاوابي في الدقائق 13 و51 و75 .

بينما سجل هدفي شيميزو إس بالس، سيرجيو دوترا جونيور ويوسوكي جوتو في الدقيقتين 49 و86.

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