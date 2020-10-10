"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم إلى 3.7 % في سبتمبر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 3.4 بالمئة في أغسطس ، بحسب ما نشرت "رويترز".





بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع انكماش في التضخم بنسبة 0.2 بالمئة في أغسطس .





وعزا الجهاز ارتفاع التضخم إلى "ارتفاع مجموعة الخضراوات 1.7 بالمئة... ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 1.7 بالمئة".