صابر الرباعي يُهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها ويُعلق:"ملهمتي وكل شئ جميل في حياتي"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان صابر الرباعي على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات رومانسية ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشر صابر الرباعي صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا:"إلى من سكنت قلبي أقول كل عام و أنتِ حبيبتي، ورفيقتي، وصديقتي، وملهمتي، وكل شيء جميل في حياتي".

وتابع صابر الرباعي قائلاً:"دُمتِ لي ولأطفالنا خير أنيس وأرق ونيس، كل سنة وأنتِ بألف خير وصحة راجيًا من الله أن يمد في عمرك ويحفظك لنا جميعًا".

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