روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:03 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، قفزة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، 12846 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق).

 

وأشارت غرفة العمليات الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 197 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.

 

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة زيادة بـ1% خلال اليوم الأخير وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5868 حالة نشطة منذ أمس.

 

وتماثل 6781 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.

 

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في البلاد حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ50.3 مليون (648 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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