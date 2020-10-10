موعد مباراة الأرجنتين المقبلة في تصفيات كأس العالم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي منتخب الارجنتين بنظيره منتخب بوليفيا في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 القادم.


موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا
وتقام المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب ستاد هيرنادو ستاديوم.


القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا
وتذاع المباراة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وبوليفيا، عبر قنوات Bien Sports HD.


يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني نجح في عبور منتخب الاكوادور في الجولة الأولى من التصفيات بهذف نظيف عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء سكنت شباك حارس مرمي المنتخب الاكوادوري.


على الجانب الآخر تلقى المنتخب البوليفي هزيمة قاسية أمام منتخب البرازيل بخماسية نظيفة، تناوب عليها ماركينوس من رأسية، إضافة إلى ثنائية من جانب روبيرتو فيرمينيو، وهدف بالنيران الصديقة من خوسيه ماريا كارسكو، والخامس عن طريق فيليب كوتينيو.

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