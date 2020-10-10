انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور





انتفض عدد كبير من حكام لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي تجاوز في حقهم بعبارات وألفاظ رفضوها شكلا وموضوعا ، و لم يتوقف الأمر عند هذا الرفض بل تقدموا بمذكرات رسمية إلي لجنة الحكام منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف سبتمبر الماضى.





وتقدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بشكوي يوم ٥ يناير الماضى إلي وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم وموقعة من ١٢ حكما من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية ، ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لما بدر منه من سب وقذف وإهانة وتشهير وتجريح واستهزاء ضد حكام مصر المحترمين، وكذلك لما بدر منه من إساءة ضد مقدم الشكوي.





وطالب الغندور في شكواه من المدير التنفيذي إيقاف رئيس نادي الزمالك عن هذا السلوك الذي لا يتناسب مع العمل في المجال الرياضي و حفاظا علي هيبة الحكام و رئيس وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية ، و ذلك لإعادة الانضباط والإلتزام داخل المجال الرياضي ، كما تقدم الغندور أيضا بشكوي في ذاك التاريخ إلي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد رئيس نادي الزمالك .





وفى ٦ يناير الماضى ، تقدم الحكم محمد الصباحي بمذكرة إلي وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ، ذكر فيها أن رئيس نادي الزمالك المدعو مرتضي منصور قام بعمل بث مباشر علي موقع تواصل اجتماعي وقام بسبه والسخرية منه بطريقة لا تليق به ولا تليق بالتحكيم المصري - على حد قوله -، وأرفق الصباحي مع المذكرة سي . دي بالفيديو الخاص بذلك.





وفى ٩ يناير أيضا تقدم الحكم رمضان هنداوي بمذكرة إلي رئيس لجنة الانضباط ، ذكر فيها قيام مرتضي بسب حكام مصر بألفاظ بذيئة و خادشة للأعراض و الشرف و تهكم و سخر من التحكيم بألفاظ مهينة و مقذذة محاولا التأثير المعنوي و النفسي علي الحكام و ذلك لتحقيق أهداف غير رياضية ، بالإضافة إلي تجاوزات أخري ذكرها الحكم رمضان هنداوي في مذكرته .





وفي يوم ٩ يناير الماضي أيضا قدم الحكم أحمد عبد الحكيم شكر من فرع مطروح لكرة القدم بمذكرة مماثلة ضد مرتضي منصور





و بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي تقدم عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمذكرة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جاء فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارات جزائية ضد عدد من عناصر اللعبة و منهم مرتضي أحمد منصور رئيس نادي الزمالك ، و علي إثر ذلك قام مرتضي في اليوم التالي مباشرة بإجراء مداخلة هاتفية علي برنامج زملكاوي و الذي تذيعه القناة الرسمية لنادي الزمالك و يقدمه طارق يحيي تناول من خلاله العقوبات التي صدرت ضده من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، معلنا عدم تنفيذه و رفضه لها فضلا عن تناوله لرئيس و أعضاء اللجنة الخماسية بألفاظ خارجة و ذلك علي النحو التي تتضمنه الأسطوانة المدمجة (سي . دي) وذلك خلال المداخلة الهاتفية ، وطالب الجنايني في مذكرته إتخاذ اللازم قانونا في تلك الوقائع وإصدار قرار مؤقت بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي لحين إتخاذ القرار النهائي بمعرفة اللجنة الأوليمبية المصرية عملا بالمادة السابعة من مدونة السلوك والأخلاق باللجنة .





و في يوم ١٤ سبتمبر رفع وليد العطار مذكرة الي هشام حطب مرفق بها الشكاوي المقدمة من كلا من رئيس لجنة الحكام السابق و حكام الدرجة الأولي بالاتحاد و التي تتضمن تجاوزات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك .



