"الخطة العامية" يتصدر الإيرادات اليومية بـ681 ألف جنيه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدر فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني قائمة إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائية، حيث بلغ عدد إيراداته أمس 680 ألفًا و793 جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث فيلم"الخطة العامية" حول كفيفين يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو علي بنكه، وتتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا والتشويق.

فيلم"الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، بسنت صيام، هشام شرف، وكوكبة من النجوم، وهو من إنتاج وائل عبدالله.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، في المركز الثاني، حيث بلغ عدد إيراداته أمس221 ألف و443 جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، وهو بطولة نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، في المركز الثالث، حيث بلغ عدد إيراداته 119 آلاف و422 جنيهًا وفقاً للبيان نفسه.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالى الأحداث، وهو بطولة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف أماني التونسي.

وحقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، أمس 41 ألفًا و954 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، وهو بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عادل صليب.

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