تعرف على مواعيد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

تنطلق بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021 بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية حالياً.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن جدول مباريات البطولة حتى نهاياتها، بعد أيام من إجراء قرعة دور المجموعات.









ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.









وجاء جدول لقاءات الجولة الأولى على النحو التالي:





يوم 20 أكتوبر

1- تشيلسي × أشبيلية.

2- رين × كراسنودار.

3- زينيت سان بطرسبرج × كلوب بروج.

4- لاتسيو × بوروسيا دورتموند.

5- دينامو كييف × يوفنتوس.

6- برشلونة × فرينتيسفاروتشي.

7- باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد.

8- لايبزج × بلدية إسطنبول.

مباريات 21 أكتوبر.

1- ريد بول سالزبورج × لوكوموتيف موسكو.

2- بايرن ميونيخ × أتليتيكو مدريد.

3- ريال مدريد × شاختار دونيستيك.

4- إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ.

5- مانشستر سيتي × بورتو.

6- أوليمبياكوس × مارسيليا.

7- أياكس × ليفربول.

8- ميتلاند × أتالانتا.



