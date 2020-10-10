تعرف على مواعيد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
تنطلق بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021 بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية حالياً.
وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن جدول مباريات البطولة حتى نهاياتها، بعد أيام من إجراء قرعة دور المجموعات.


ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.


وجاء جدول لقاءات الجولة الأولى على النحو التالي:

يوم 20 أكتوبر
1- تشيلسي × أشبيلية.
2- رين × كراسنودار.
3- زينيت سان بطرسبرج × كلوب بروج.
4- لاتسيو × بوروسيا دورتموند.
5- دينامو كييف × يوفنتوس.
6- برشلونة × فرينتيسفاروتشي.
7- باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد.
8- لايبزج × بلدية إسطنبول.
مباريات 21 أكتوبر.
1- ريد بول سالزبورج × لوكوموتيف موسكو.
2- بايرن ميونيخ × أتليتيكو مدريد.
3- ريال مدريد × شاختار دونيستيك.
4- إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ.
5- مانشستر سيتي × بورتو.
6- أوليمبياكوس × مارسيليا.
7- أياكس × ليفربول.
8- ميتلاند × أتالانتا.

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة عن مستقبل ليونيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

08:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»