استشاري صحة نفسية لـ الآباء: "خليكم مصحصحين وأنتم بتربوا" (فيديو)

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن هروب بعض الأبناء من منزلهم سببه أن الأب والأم لم يقدما الاحتواء الكافي لأبنائهم، مضيفا: "حضن الأب والأم لابنهم يعطيه الأمان.. الحضن علاج".





وأشار "هاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن سن المراهقة يبدأ من عمر 11 عاما، وينتهي عند بلوغ 21 عاما، وتقسم هذه الفترة إلى 3 مراحل، مناشدا الأسرة أن تقترب من أبنائهم في هذه الفترة والتحدث معهم، ويكونوا على معرفة بالأشخاص الذين يتعامل معهم أبنائهم.





ووجه رسالة إلى الأباء والأمهات، "خليكم مصحصحين وأنتم بتربوا"، موضحا أن ما يتعلمه الشاب أثتاء فترة المراهقة صعب تغييرها.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي تستمر على مدار ٥ أيام، تمهيدًا لافتتاح عيادات للفيروسات بتلك المستشفيات، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).





وذلك برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبحضور الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والتي تضم عددًا من أطباء وزارة الصحة وأساتذة الجامعات من بينهم (أ.د أمجد الذهبي، أ.د.أمين عبد الباقي، أ.د.شريف موسى، د.عائشة الشرقاوي، د. رمضان زكي، د.حمدي إبراهيم، أ.د.وائل عبد الرازق، د.غريب رمضان، ود. شيماء شوقي).





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة التدريبية العلمية تهدف إلى بناء قدرات الأطباء وتحديث الأدلة العلمية الخاصة ببروتوكولات العلاج والفحص للفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل (فيروس سي وبي والإيدز)، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التواصل والدعم النفسي للمرضى المصابين بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز).





وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح ١٨ عيادة لعلاج الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم تقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية بتلك العيادات لمصابي الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.



