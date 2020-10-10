ضبط تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على بضائع من محال وأكشاك بيع السجائر.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بإنتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى ارتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم باستخدام سيارة ملك أحدهم.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، وإستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها بحوالي (137 ألف جنيه) وبعرض المتهمين على المجني عليهم تعرفوا عليهم.



