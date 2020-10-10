كهربا يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

يستهدف مسؤولو نادي النصر السعودي التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لضمه في الميركاتو الصيفي.





كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.





وأوضحت التقارير أن محمود بعد المنعم كهربا قد يكون الصفقة الجديدة للعالمي بعدما تعاقد مؤخرًا مع عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي .





وأكدت الصحيفة السعودية أن كهربا، يمتلك عرضًا مغريا للعودة إلى الدوري السعودي وبالتحديد من نادٍ عاصمي.





ويمتلك كهربا تجربة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب بقميص الاتحاد وساهم في قيادته للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.











