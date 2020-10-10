انتحار الفنانة التونسية عبير شعبان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت أمس الفنانة التونسية عبير شعبان، بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني.

وأفادت "روسيا اليوم" وعدد من المواقع العربية، أن الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، لجأت للإنتحار، في حادث هز الوسط الفني في تونس.


وأوضح مصدر أمني تونسي، إنه تم العثور على جثة عبير شعبان في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعدما انتحرت شنقًا.

يُشار أن الفنانة الشابة شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.

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