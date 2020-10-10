محافظ أسوان: التشديد على المسؤولين لمنع الدعاية الانتخابية بالمباني الحكومية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في إطار الاستعدادات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستجرى خلال يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف إنتمائتهم الحزبية أو السياسية أو القبلية دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط، لافتًا إلى أن الفيصل الرئيسى والأساسى فى العملية الإنتخابية هو الأدلاء برأى وصوت الناخب فى أجواء من الحرية والنزاهة الكاملة وتحت الإشراف القضائى لإختيار من يمثله لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس النواب.





وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الإلتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى عدم إستغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية.



