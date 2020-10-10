لسرقة توكتوك.. عاطلان يشعلان النيران في سائق بالإسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة التعدي على سائق مركبة "توك توك" وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق متفرقة، وما قرره أنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الأشخاص بمركبة "التوك توك" قيادته وسيره بالطريق الدولي فوجئ باشتعال النيران بملابسه فقفز محاولًا إطفاء نفسه وأثناء ذلك استولى ذلك الشخص على المركبة وهاتفه المحمول وهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات ¬تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما قيامه باستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجني عليه بزعم توصيله وأثناء سيرهما قام بسرد رواية للمجني عليه بمروره بحالة نفسية سيئة، واتصل بالمتهم الثاني لتعزيز روايته والذي طلب من المجني عليه مراعاة حالته النفسية، وعقب وصولهما للمنطقة محل الواقعة قام بسكب كمية من مادة تساعد على الاشتعال وأضرم النيران به، وعقب قيام المجني عليه بالقفز من مركبة "التوك توك" لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها استولى على المركبة وهاتفه المحمول وفر هاربًا، وقاما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما سيئ النية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بالبحيرة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك"، والهاتف المحمول المستولى عليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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