الأنبا بشارة يكرم شباب المرحلة الإعدادية بكاتدرائية أم النعم

شارك مساء أمس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، في حفل تكريم الشباب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، وذلك بكاتدرائية ام النعم الإلهية بأبو قرقاص.





وكان في استقبال نيافته القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، حيث أكد نيافته في كلمته للشباب الناشئ على أهمية عيش حياة الالتزام والشهادة على خُطَى الطوباوي كارلو أكوتيس.





وجدير بالذكر أن عدد الشباب المكرم يبلغ ٣١ طالبًا، حيث وزع نيافته مع الآباء الكهنة الحاضرين الجوائز التشجيعية على الطلاب، كما تمنى نيافة الأنبا بشارة لهم التوفيق فى المرحلة الثانوية.





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء واثنين من الأراخنة وذلك لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي.





وتتكون اللجنة من:

١- نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها

٢- نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص.

٣- نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.

٤- المهندس كامل ميشيل رجل أعمال

٥- الأستاذ نبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال.





وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.



