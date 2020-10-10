برشلونة يوجه التحذير الأخير لنجم الفريق قبل الطرد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للتخلص من أحد نجوم الفريق خلال الموسم الجاري وذلك بسبب التصرفات الخاطئة التي يقوم بها.









ويسعى المسؤولون في الفريق الكتالوني للتخلص من خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند السابق.









حيث كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في ظل وجود إهتمام كبير بالحصول على خدماته من جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن مسؤولين برشلونة تواصلوا مع ممثلي ديمبلي خلال الخمسة عشر يوماً الأخيرة من الميركاتو الصيفي.









قبل أن تحدث بعض التوترات بسبب رفض ديمبلي الرحيل وستجتمع الإدارة مع وكلاء اللاعب وسيطلبون منهم التجديد الفوري أو الرحيل في يناير.



