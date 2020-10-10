استشاري نفسي: الاكتئاب من أكثر الأمراض المنتشرة بين المصريين (فيديو)

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن الاكتئاب أكثر الأمراض النفسية المنتشرة بين المصريين، موضحا ان الاكتئاب مصنف كأحد الامراض النفسية الشرسة والعنيفة، ولكنه يتكون من عدة مراحل ودرجات.





وأشار "هاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن هناك نوع من الاكتئاب مرتبط بتغير فصول السنة، ويذهب سريعا، ويطلق عليه اكتئاب موسمي، موضحا ان هناك علامات عندما يشعر بها الشخص يجب أن يتوجه لطبيب نفسي لمساعدته على تخطي هذه المرحلة.





وأضاف أنه عندما يشعر الشخص بالرغبة في العزلة، وعدم الاستمتاع بما يمتلكه،والتقليل في الكلام، والهروب من المناقشات، متابعا: "الاكتئاب بيخطف الإنسان من حياته لحياة تانية جحيم".





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي تستمر على مدار ٥ أيام، تمهيدًا لافتتاح عيادات للفيروسات بتلك المستشفيات، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).





وجاء ذلك برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبحضور الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والتي تضم عددًا من أطباء وزارة الصحة وأساتذة الجامعات من بينهم (أ.د أمجد الذهبي، أ.د.أمين عبد الباقي، أ.د.شريف موسى، د.عائشة الشرقاوي، د. رمضان زكي، د.حمدي إبراهيم، أ.د.وائل عبد الرازق، د.غريب رمضان، ود. شيماء شوقي).





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة التدريبية العلمية تهدف إلى بناء قدرات الأطباء وتحديث الأدلة العلمية الخاصة ببروتوكولات العلاج والفحص للفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل (فيروس سي وبي والإيدز)، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التواصل والدعم النفسي للمرضى المصابين بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز).





وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح ١٨ عيادة لعلاج الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم تقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية بتلك العيادات لمصابي الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.



