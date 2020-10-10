الليلة..عرض مسلسل"طاقة حب" على قناة"الحياة"

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تبدأ قناة "الحياة" الليلة في عرض مسلسل "طاقة حب"، ويُذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليحل العمل بديلاً لمسلسل "قوت القلوب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية..



مسلسل"طاقة حب" ينتمي لنوعية الأعمال المكونة من 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية لكل منها شخصية توضح، وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.



مسلسل" طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، بطولة يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطي، رشا مهدي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسري.