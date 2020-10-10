تشكيل بيراميدز المنتظر لموقعة الأهلي

بلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره النادي الأهلي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل منافسة الزمالك على المركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.









ومن المتوقع أن يبدأ أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، اللقاء بتشكيل مكون من:









حراسة المرمى: المهدي سليمان.





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبدالله البكري ومحمد حمدي وأحمد توفيق.





خط الوسط: نبيل دونجا ومحمود حمادة وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل و عبدالله السعيد .





خط الهجوم: جون أنطوي.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.