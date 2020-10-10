بدء أولى جلسات محاكمة بسام احمد زكي داخل غرفة المداولة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت الان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات.. وذلك داخل غرفة المداولة

وكانت قد أحضرت قوات الأمن المتهم إلى مقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة


ونسبت له النيابة العامة ارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم، ما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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