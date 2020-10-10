اليوم إعادة عرض مسلسل"النوة" على قناة "الحياة"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تبدأ قناة "الحياة" اليوم في عرض
أولى حلقات مسلسل "النوة"، في تمام الثانية عصرًا، والمسلسل بطولة فردوس عبدالحميد، محمود الجندي، طلعت زكريا، زوزو نبيل، رشوان توفيق، أحمد السقا، أحمد آدم، وفاء الحكيم، منال سلامة، حسن حسني، كمال أبورية، محمد وفيق، محمد هنيدي، ولوسي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

ويُعد هذا المسلسل هو العمل الأول في مشوار الفنان أحمد السقا، فقد اختاره الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة لتقديمه، وبسبب تأخر عرض العمل على القنوات المصرية سافر أحمد السقا في رحلة لأمريكا و النمسا بحثًا عن الاستقرار هناك وبعد عرض العمل ونجاح شخصيته استدعاه والده.


والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يتناول حياة فتاة من الإسكندرية تتولى مسئولية تربية أشقائها وتعليمهم، فتضطر للعمل بالتجارة ومواجهة العديد من المصاعب في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

سواريز يفجر مفاجأة عن مستقبل ليونيل ميسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

08:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»