اليوم إعادة عرض مسلسل"النوة" على قناة "الحياة"

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تبدأ قناة "الحياة" اليوم في عرض

أولى حلقات مسلسل "النوة"، في تمام الثانية عصرًا، والمسلسل بطولة فردوس عبدالحميد، محمود الجندي، طلعت زكريا، زوزو نبيل، رشوان توفيق، أحمد السقا، أحمد آدم، وفاء الحكيم، منال سلامة، حسن حسني، كمال أبورية، محمد وفيق، محمد هنيدي، ولوسي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.



ويُعد هذا المسلسل هو العمل الأول في مشوار الفنان أحمد السقا، فقد اختاره الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة لتقديمه، وبسبب تأخر عرض العمل على القنوات المصرية سافر أحمد السقا في رحلة لأمريكا و النمسا بحثًا عن الاستقرار هناك وبعد عرض العمل ونجاح شخصيته استدعاه والده.





والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يتناول حياة فتاة من الإسكندرية تتولى مسئولية تربية أشقائها وتعليمهم، فتضطر للعمل بالتجارة ومواجهة العديد من المصاعب في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.