يفتتحه السيسي.. كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا للحرف اليدوية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، لتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت.

١. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

٢. يشارك أكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالاضافة إلي قطاع الجمعيات الأهلية.

٣. تأتي إقامة المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

٤. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانا.

٥. يستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف وتم تخصيص اجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.

٦. ويعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

٧. وقد قام الجهاز بتنظيم الدورة السابقة التي شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية محققا مبيعات وتعاقدات بعشرات الملايين.

وتنطلق مساء اليوم السبت 10 أكتوبر فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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