شرط ليونيل ميسي للبقاء في برشلونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:29 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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حدد لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني شرط بقاء ليونيل ميسي قائد برشلونة في قلعة كامب نو وهو رحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة جوسيب بارتوميو.

 

قال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لقد مرت ست سنوات في برشلونة وكنت أقول دائمًا إن النادي بحاجة إلى مهاجم شاب لم يجلبوا أبدًا أي شخص يمكنه منافستي.. المهاجمون لديهم خطوط ولحظات، وفي كل مرة كنت أستحق أن يخبرني أحد بهذا على الأقل قبل أن أكتشف من الصحافة أنهم لا يريدونني وبعد ذلك اتصلوا بي وشرحوا الأسباب".

 

وأضاف: "هناك تناقضات كثيرة في برشلونة لقد قدمت حلولًا إذا كانت المشكلة اقتصادية وإذا كانت رياضية يمكنني فهمها، لكنهم كانوا سيخبرونني بشكل مختلف ولم يكن قرار المجلس واضحا بالنسبة لي".

 

وتابع: "أرادوا إبعادي عن ليونيل ميسي وأرادوا ألا يكون معي كثيرًا ولا أجد أي سبب يجعلهم يعتقدون أن ذلك يضر بالفريق.. أفتقد ميسي لكن مع التكنولوجيا نتحدث باستمرار نحن نعلم الصداقة التي لدينا ونتشارك أشياء كثيرة من الوصول كل صباح إلى الدورات التدريبية إلى الغطس كما يعيش أطفالنا حياة مشتركة ولدينا رابطة عائلية كبيرة".

 

وواصل: "رغبة ميسي في الرحيل من برشلونة لم تكن بادرة نحوي.. لن أقول ما تحدثنا عنه في ذلك الوقت، لكنه عاش موقفًا صعبًا ومعقدًا أراد الرحيل ولم يرغب النادي في ذلك حاولت دعمه والاعتناء به وكانت الكاميرات خلفه كان الأمر معقدًا وكان علي مساعدته.. قد يكون هناك احتمال أن يلعب ميسي لنادٍ آخر لكن إذا شعر بالراحة والسعادة مرة أخرى ووصل مجلس إدارة آخر فسيريد الاستمرار في النادي".

 

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