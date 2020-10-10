ماجد الكدوانى ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "برة المنهج" في هذا الموعد

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يواصل الفنان ماجد الكدواني حاليًا تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "برة المنهج"، الذي من المُقرر الانتهاء من تصويره بعد 15 يومًا، والفيلم يتناول قضية التنمر وتحقيق الذات، وهو من إخراج عمرو سلامة.



فيلم"بره المنهج" من تأليف خالد دياب، بطولة روبي، أسماء أبواليزيد، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، أحمد أمين الذي يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية ، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.



ويُجسد ماجد الكدواني خلال الأحداث دور رجل أعمال حاد الطباع، يسعى لتحقيق أحلامه، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبي يُعاني من التنمر.













