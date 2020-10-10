هازارد وثنائي ريال مدريد يغيبون عن الكلاسيكو ضد برشلونة

يفتقد نادي ريال مدريد لعدد من نجومه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في الدوري الإسباني.

أكدت صحيفة "ABC" أن الألماني توني كروس تعافى من إصابة عضلية وسيكون جاهزًا لمباراة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر ثم الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 24.

وأشارت إلى أن الثلاثي ألفارو أودريوزولا وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو سيكونون جاهزين للمشاركة ضد برشلونة بينما يحتاج إيدين هازارد وماريانو دياز وداني كارفخال للمزيد من الوقت من أجل العودة للتدريبات.