هازارد وثنائي ريال مدريد يغيبون عن الكلاسيكو ضد برشلونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:02 م
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
Advertisements

يفتقد نادي ريال مدريد لعدد من نجومه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في الدوري الإسباني.

 

أكدت صحيفة "ABC" أن الألماني توني كروس تعافى من إصابة عضلية وسيكون جاهزًا لمباراة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر ثم الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 24.

 

وأشارت إلى أن الثلاثي ألفارو أودريوزولا وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو سيكونون جاهزين للمشاركة ضد برشلونة بينما يحتاج إيدين هازارد وماريانو دياز وداني كارفخال للمزيد من الوقت من أجل العودة للتدريبات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هازارد نادي برشلونة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

انتفاضة حكام الجبلاية ضد تجاوزات مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

سواريز يفجر مفاجأة عن مستقبل ليونيل ميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن موعد ظهور أقرب لقاح عالمي لفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

مدافع ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

خدعة ريال مدريد الجديدة ضد برشلونة في الكلاسيكو

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

ذعر في منتخب بلجيكا بعد إصابة هازارد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:24 ص

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

08:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»