تأكد غياب نجم الفتح الرباطي عن موقعة الوداد بالدوري المغربي

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرباطي غياب نجم الفريق أيوب سكومة عن مباراة فريقه القادمة ضد الوداد البيضاوي المغربي يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المغربي.









وفي بيان صحفي أكد الفريق الرباطي أن غياب بسكومة جاء بسبب تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية ما جعل الجهاز الطبي يمنحه راحة لمدة عشرة أيام.









وكان جمهور الفتح يعول كثيراً على سكومة في مباراة الوداد بسبب الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها كونه صانع الألعاب الأساسي للفريق.









في الوقت الذي سيكون فيه الوداد بحاجة لتحقيق الإنتصار والفوز وإنتظار تعثر الرجاء حيث يفصل بينهما نقطة واحدة لصالح الفريق الرجائي.











