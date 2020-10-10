كوريا الجنوبية ترصد حدثًا ضخمًا في الجارة الشمالية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
الكوريتان
الكوريتان
وكالات
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أصدر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، بيانًا رسميًا كشف فيه عن عرض عسكري ضخم نظم على ما يبدو في كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

 

ورصدت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية، إشارات تدل على عرض عسكري - يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص - في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم.

 

ولفتت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية، إلى أنها تراقب الحدث عن كثب.

 

ويذكر أن هذا العرض يجرى في أوضاع محلية مثقلة للغاية، وخاصة بسبب وباء كوفيد-19.

 

وكانت كوريا الشمالية التي لم تؤكد أي إصابة على أراضيها، أغلقت حدودها في يناير للحد من انتشار الفيروس.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية، فيما تم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

 

ويفرض المجتمع الدولي سلسلة من العقوبات الصارمة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصواريخ البالستية.

 

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كوريا الشمالية كوريا الجنوبية حدث ضخم

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