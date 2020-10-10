هؤلاء النجوم ضيوف شرف مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان محمد أنور من تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي من المُقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة عبر منصة watch it الإلكترونية، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمحمد أنور في الدراما التلفزيونية.

ويشمل المسلسل ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، حيث يظهر فنان كضيف شرف في كل حلقة من حلقات المسلسل، ومن بين هؤلاء النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أمير كرارة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور وغيرهم.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرون، وهو من إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسد دوره الفنان محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.


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