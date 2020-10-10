بارتوميو يتحدى جماهير برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أنه لا يشعر بأي خوف من إحتمالية حدوث ثورة غضب من جانب جماهير البلوجرانا.









وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت أن بارتوميو تعاقد مع شركة أمن خاصة عقب التهديدات التي تلقاها من جانب الجماهير بعد رفضه للإستقالة.









ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإنه قد تم التواصل مع الرئيس بصفة شخصية ونفى أن يكون لدية أي شركات أمن.









في الوقت الذي وصلت فيه الأصوات المطالبة بسحب الثقة إلى 16 ألف و520 توقيع لكن الرئيس مازال يرفض الإستقالة.









وفي نفس السياق وجهت إدارة بارتوميو تهمة التزوير للمعارضة عن طريق تقديم شكوى للجهات المحلية في البلاد.



