كومان يتحدث عن صفقات برشلونة الجديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن الصفقات التي تعاقد معها البلوجرانا خلال الفترة الماضية.


وتعاقد برشلونة مع كل من سيرجينو ديست من أياكس أمستردام الهولندي، وميراليم بيانيتش من يوفنتوس، بالإضافة إلى فرانشيسكو ترينكاو وبيدري جونزاليز.


وقال كومان في تصريحات لقناة برشلونة: "أنا سعيد بالتشكيلة التي لدينا، لقد حاولنا تحسينها، نجحنا في بعض الأشياء ولم ننجح في أخرى، لكن هذا أيضًا جزء من الوضع المالي للنادي، علينا تقبل الأمر والعمل".


وتابع: "بدري وترينكاو يعملان منذ اليوم الأول، ويقدمان على أداء جيد، يبلغ بيدري 17 عامًا فقط وأنا أحب الطريقة التي يتدرب ويلعب بها".


وواصل: "يتكيف ترينكاو أيضًا بسرعة مع أفكارنا، وعلاوة على ذلك، فهو لاعب صغير جدًا وأمامه مستقبل عظيم، بيانيتش وصل متأخرًا لذا شيئًا فشيئًا سوف يتكيف بدنيًا، لديه الكثير من الجودة كلاعب".


وأتم: "رأيت ديست مرتاحًا للغاية في الدقائق العشرين التي شارك فيها أمام إشبيلية، في الجولة الماضية".

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