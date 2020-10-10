نقيب الزراعيين: لم نعد نعاني من السحابة السوداء آخر 5 سنوات (فيديو)

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن برنامج تدوير مخلفات قش الأرز بدأ منذ نحو 15 عاما، حيث كانت تعاني مصر من وجود سحابة سوداء خلال هذه الفترة سنويا بسبب حرق قش الأرز.





وأشار "خليفة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن الدولة ممثلة في وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية بذلوا مجهودات كبيرة لمواجهة هذا الملف، حيث منذ 2015 لم نعد نلاحظ السحابة السوداء، أو نعاني منها كما كان يحدث كل عام.





وأضاف أن عدد مخالفات حرق قش الأرز خلال الخمس سنوات الأخيرة لا تذكر مقارنة بما قبل 2015، لافتا إلى أن قش الأرز أصبح يمثل قيمة مضافة للفلاح، مؤكدا أن هناك رضا تام على إدارة منظومة قش الأرز.





وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" آخر جهود وزارة البيئة والأجهزة المعنية، للحد من تلوث الهواء:





- قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة فى جميع أنحاء محافظات المنظومة وهى محافظات: الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، بالتفتيش على المنشآت الصناعية.





- تم التفتيش على 2878 منشأة صناعية، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى.

















- تبين من التفتيش مطابقة 410 منشآت، وتوقف 2278 عن العمل، وفقا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة.





- تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، البالغ عددهم 190 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة.





- بلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة، حتى الآن، بالتعاون مع وزارة الزراعة، حوالى 200 ألف طن، بالموقع التى تم فتحها تحت اشرف وزارتى البيئة والزراعة.

















- قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير 102 محضر حرق مخلفات زراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر، لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

















- قامت وزارة البيئة بتنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات، وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.





- أسفرت تلك حملات عن فحص نحو 9698 سيارة حتى الآن، تبين مطابقة 7474 سيارة منها، ومخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





- بالإضافة إلى ذلك، تستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي، فنفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 5449 نشاطا توعويا للمزارعين، للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.





- وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة، كالواتس آب، وفيس بوك، والخط الساخن، إلى 111 بلاغا، تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية، وقمامة، ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.





- تتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية، للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة.



