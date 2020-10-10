التعبئة العامة والأحصاء استقرار مستويات التضخم في اغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، اليوم السبت ، أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين شهد استقرار خلال تعاملات شهر سبتمبر مقارنة أغسطس 202، بينما شهد انخفاضا على أساس سنوي.

وانخفضت مستويات أسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي لتصل إلى 3.3% من 4.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز أن استقرار أسعار المستهلكين جاء مدعوما بتراجع أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن رغم ارتفاع إيجار السكن ومعدات الأجهزة الطبية والصحف والأدوات المكتبية ومجموعة العناية بالشعر.