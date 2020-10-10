التعبئة العامة والأحصاء استقرار مستويات التضخم في اغسطس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، اليوم السبت ، أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين شهد  استقرار خلال تعاملات شهر سبتمبر مقارنة أغسطس 202، بينما شهد انخفاضا على أساس سنوي.

 

وانخفضت مستويات أسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر على أساس سنوي لتصل إلى 3.3% من 4.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

 

  وأوضح الجهاز أن استقرار أسعار المستهلكين جاء مدعوما بتراجع أسعار الفاكهة  واللحوم والدواجن  والأسماك  والألبان والجبن  رغم ارتفاع إيجار السكن ومعدات الأجهزة الطبية والصحف والأدوات المكتبية ومجموعة العناية بالشعر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السلع

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفقد نجمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 20 ساعة

باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ حوالي 4 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 21 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تحدي الـ 10 سنوات.. اقتصاد مصر زمان وفي عهد "السيسي"

التعبئة و الإحصاء: معدلات التضخم تعاود الارتفاع مجددًا في فبراير

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع معدلات التضخم إلى 13.2% خلال مايو

التضخم بمصر يسجل أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات مخالفا للتوقعات

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.7%

كيف يستفيد الاقتصاد من تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

08:18 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»