محمد حفظي:"الدورة 24 من مهرجان القاهرة غير مهداة لأي فنان"

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أوضح المنتج محمد حفظي بعض التفاصيل الخاصة بالدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي من المقرر إقامتها يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، مُشيرًا إلى أن اادورة الـ 42 من مهرجان القاهرة غير مهداة لأي فنان، لكنها تُمثل الثقافة والسينما المصرية.



وتحدث محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، لبرنامج"et بالعربي أن تلك الدورة ستشهد تكريم المؤلف الكبير وحيد حامد، قائلاً:" شرفنا بقبوله هذا التكريم".



وعن قرار تأجيل المهرجان، فقال أنهم كانوا ينتظرون تصريح مجلس الوزراء بإقامة المهرجانات، وقال أيضًا:" سنة صعبة واستثنائية جدًا، مش بس على مستوى المهرجانات لا دا على مستوى كل المجالات، مكنش ينفع نأجل أكتر من كدا، لأننا كدا هيبقى دخلنا على إجازات الكريسماس، وبالنسبة لأجانب كتير هيبقى صعب يحضروا فيه، والسبب وراء تأجيل المهرجان، هو انتظارنا بتصريح رسمي من الدولة لإقامة المهرجان".



وتابع محمد حفظي قائلاً:" احنا عملنا اللي علينا وعملنا بروتوكول كويس جدًا، والناس تلتزم بيه، حفاظًا على صحتهم، ومن وجهة نظري المهرجان إذا كان سيتم إقامته في نوفمبر كان سيصبح صعبًا، ولكن في ديسمبر سنعطي الحضور فرصة لتخطي فترة ذروة الفيروس، وتم تقليص عدد أيام المهرجان من 10 إلى 9 أيام، وتلقيت عددًا من الاعتذارات لصعوبة الحضور بسبب الفيروس، وهناك بعض الفعاليات التي لن تتغير، ومنها أيام القاهرة لصناعة السينما، ملتقى القاهرة السينمائي، وبعض الفعاليات ستقام على طريقة “اونلاين” وخاصةً للمشاركين من أمريكا".