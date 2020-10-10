سان جيرمان يستهدف ضم ميسي في ميركاتو 2021

يخطط مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي موسم 2021.





خطة باريس سان جيرمان لضم ميسي

يستعد باريس سان جيرمان، إلى منح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مفاجأة سعيدة خلال صيف العام المقبل.





وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة الإسباني في صيف 2021، وبالتالي يستطيع اللاعب، الرحيل مجانًا عن النادي الكتالوني.





من جانبه ذكر برنامج "الشيرنجيتو"، أن مسؤولي سان جيرمان يخططوا للجمع بين ميسي وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فريق واحد خلال الموسم المقبل.





وأوضح البرنامج أن باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يكون مضطرًا لبيع نيمار أو أي نجم آخر من صفوفه لضم ميسي، لأن الأخير سيأتي خلال صفقة مجانية.





وسبق أن طلب ميسي من إدارة برشلونة، أكثر من مرة، إعادة نيمار إلى الكامب نو، لكن مسؤولي البارسا فشلوا في إبرام الصفقة.





الجدير بالذكر أن ميسي حاول الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر الاستمرار لعام واحد فقط، ثم مغادرة النادي مجانًا.











