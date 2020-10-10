الخطيب يدعم الأهلي أمام الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:48 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد جمال
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تحدث السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤوساء بعثتي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

وقال سفير مصر في المغرب بتصريحات خاصة لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك أبلغوني برؤوساء البعثات فالأهلي سيرأس بعثته الكابتن محمود الخطيب".

وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك فأغلب أعضاء مجلس الزمالك سيقوموا بالسفر ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك"

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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