رشا سامي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "في يوم وليلة"

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تواصل الفنانة رشا سامي حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل"في يوم وليلة"، الذي يُشارك في بطولته آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى.



وأوضحت رشا سامي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة" هو وجود المخرجة المتميزة شيرين عادل، لأنها لم تلتقي بها منذ تعاونها معها في مسلسل "الريان"، مُشيرة إلى أنها تحترمها وتحترم أسلوبها فى الإخراج، كما أنها تستمع كثيرًا بالعمل معها.



وأضافت رشا أنها تُقدم خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى "هيام"، وهي تتميز بالجمال والذكاء، بالإضافة إلى خفة الدم، كما أنها تربطها علاقة صداقة قوية ببطلة العمل الفنانة داليا مصطفى.



وأشارت رشا سامي إلى سعادتها الكبيرة بالمشاركة مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، مُتمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه.



مسلسل "في يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة مُعتمدًا على التشويق والإثارة، ومن المُقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي المُقبل.





والجدير بالذكر أن رشا سامي شاركت مؤخرًا في مسرحية "سيد درويش"، وهي بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.