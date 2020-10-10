عاجل.. ريال مدريد يستعيد 4 نجوم ضد برشلونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:29 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن أن فريق ريال مدريد سيستعيد عددًا من لاعبيه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي استعدادًا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وذكرت صحيفة "ABC" أن الألماني توني كروس في المرحلة الأخيرة من تعافيه من إصابة عضلية وسيكون جاهزًا لمباراة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر ثم الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 24.

 

وأشارت إلى أن الثلاثي ألفارو أودريوزولا، وتيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، سيكونون جاهزين للمشاركة ضد برشلونة بينما يحتاج إيدين هازارد وماريانو دياز وداني كارفخال للمزيد من الوقت من أجل العودة للتدريبات.

 

سواريز يفجر مفاجأة عن مستقبل ليونيل ميسي

 

كشف لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن احتمالية بقاء ليونيل ميسي قائد الفريق في قلعة كامب نو خلال الموسم المقبل.

 

قال سواريز لصحيفة "سبورت": "لقد مرت ست سنوات في برشلونة وكنت أقول دائمًا إن النادي بحاجة إلى مهاجم شاب لم يجلبوا أبدًا أي شخص يمكنه منافستي.. المهاجمون لديهم خطوط ولحظات، وفي كل مرة كنت أستحق أن يخبرني أحد بهذا على الأقل قبل أن أكتشف من الصحافة أنهم لا يريدونني وبعد ذلك اتصلوا بي وشرحوا الأسباب".

 

وأضاف: "هناك تناقضات كثيرة في برشلونة لقد قدمت حلولًا إذا كانت المشكلة اقتصادية وإذا كانت رياضية يمكنني فهمها، لكنهم كانوا سيخبرونني بشكل مختلف ولم يكن قرار المجلس واضحا بالنسبة لي".

 

وتابع: "أرادوا إبعادي عن ليونيل ميسي وأرادوا ألا يكون معي كثيرًا ولا أجد أي سبب يجعلهم يعتقدون أن ذلك يضر بالفريق.. أفتقد ميسي لكن مع التكنولوجيا نتحدث باستمرار نحن نعلم الصداقة التي لدينا ونتشارك أشياء كثيرة من الوصول كل صباح إلى الدورات التدريبية إلى الغطس كما يعيش أطفالنا حياة مشتركة ولدينا رابطة عائلية كبيرة".

 

وواصل: "رغبة ميسي في الرحيل من برشلونة لم تكن بادرة نحوي.. لن أقول ما تحدثنا عنه في ذلك الوقت، لكنه عاش موقفًا صعبًا ومعقدًا أراد الرحيل ولم يرغب النادي في ذلك حاولت دعمه والاعتناء به وكانت الكاميرات خلفه كان الأمر معقدًا وكان علي مساعدته.. قد يكون هناك احتمال أن يلعب ميسي لنادٍ آخر لكن إذا شعر بالراحة والسعادة مرة أخرى ووصل مجلس إدارة آخر فسيريد الاستمرار في النادي".

 

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