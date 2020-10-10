باتشيكو ينقلب على نجم الزمالك

انقلب جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك على مصطفى فتحي لاعب الفريق عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة في الدوري المصري.

وعنف باتشيكو نجم الزمالك على إضاعته للهجمات ومجهود زملائه بسبب اللعب الجمالي والمهارات الفردية وحب امتلاك الكرة.

وطلب باتشيكو من مصطفى فتحي أن يكون أكثر إفادة للفريق من خلال اللعب الجماعي مع زملائه والفاعلية على المرمى حتى يضمن مكانه في التشكيل الأساسي وإلا لن يكون له أي دور في القلعة البيضاء.

وغاب الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما للإيقاف عن مباراة وادي دجلة، في الجولة الـ32 بالدوري، بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام سموحة.