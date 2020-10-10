ناهد السباعى ضيفة شرف مسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء سيف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وبدأت ناهد في تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية.

مسلسل"في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، بالإضافة لظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم في مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذي عُرِضَ فى شهر رمضان قبل الماضي، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، والقصة الأولى هي "في بيتنا روبوت" وهي من تأليف السيناريست أحمدى محمدى، والقصة الثانية يقوم بكتابتها السيناريست أمين جمال، ويجري حاليًا اختيار مؤلف للقصة الثالثة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي.

والجدير بالذكر أن ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو فكرة يوسف الشريف،وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، وموسيقى تصويرية هشام خرما.






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