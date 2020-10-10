محافظ شمال سيناء: نصف وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة للمتضررين من العمليات الإرهابية برفح والشيخ زويد.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح 7 مساجد أمس بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه كان هناك 105 عمارة بمنطقة المساعيد كان قد تم بنائهم بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولكن بهم أخطاء معينة في المباني مما اضطر الدولة إلى إعادة بنائهم من جديد كونهم خطر على حياة المواطنين.

وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء العمارات من خلال عدة مراحل، ومتبقي فقط 26 عمارة بالمرحلة الأخيرة، موضحا أنه تم الانتهاء من 1800 وحدة سكنية بهذه العمارات واستفاد منها المواطنين.

وأضاف انه قام امس بتوزيع عقود وحدات إسكان الاجتماعي على عدد من المواطنين، منوها بأن نصف وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة لاهل الشيخ زويد ورفح الذين تضرروا من العمليات الإرهابية، والمواطن يدفع 100 جنيه فقط، والمحافظة تتحمل 300 جنيه.

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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن خط المياه الرئيسي الذي يغذي المحافظة قادم من القنطرة، لافتا إلى أن هذا الخط لم يعد كافيا، مشيرا إلى أن الدوة أنشأت 4 محطات تحلية مياه في العريش بإجمالي 35 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء محطة مياه عملاقة أخرى.

وأشار "شوشة"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الاعتماد على تحلية مياه البحر هو الاتجاه العام حاليا، باعتبارها المصدر المستديم في إطار التهديدات القادمة من الجنوب الأفريقي، مضيفا: "في منتهى سعادتي لتحقيق حلم المواطن يالمحافظة انه يفتح الحنفية يلاقي مياه".

وعن حركة الاستثمار بالمحافظة، أوضح أنه يعول على المستثمر المصري لأنه مدرك لقيمة الأرض، ويستطع أن يستفيد منها، منوها بأنهم يعطون الأولوية للمستشمر المصري بسيناء، وليس هناك مانع أن يكون لديه شريك أجنبي، مؤكدا أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتنمية شمال سيناء، مؤكدا أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتنمية سيناء.

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