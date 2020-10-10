قتلى وجرحى في هجوم دموي بقنابل على مبنى سكني بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الجمعة، مقتل ستة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في هجوم بالقنابل اليدوية، على مبنى سكني في منطقة تونالا، بولاية خاليسكو غربى المكسيك.

واستهدف مجهولون المبنى بالقنابل التي أدى تفجيرها، إلى انفجار اسطوانة غاز في المبنى واندلاع حريق، وفقًا لإذاعة Noticias MVS.

وكان رجال الأمن، عثروا في مكان الحادث على حوالي 200 طلقة لبنادق آلية وخمس قنابل يدوية ومبلغ نقدي كبير.

وأشارت التحقيقات، إلى أن سبب الهجوم يكمن على الأغلب، في خلاف على بيع قطع أراضي.

وقد لفت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في بداية سبتمبر، إلى تزايد عدد جرائم القتل العمد وحالات الابتزاز في البلاد. وذكر أنها زادت بنسبة 7.9٪ و 12.7٪ على التوالي، مقارنة بشهر نوفمبر 2018.