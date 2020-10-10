ريال مدريد يرفض التعاقد مع "بوجبا"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
بوجبا
بوجبا
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حسموا موقفهم من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن بول بوجبا ارتبط كثيرًا بالانضمام إلى النادي الملكي بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وألمح البرنامج الإسباني أن بوجبا كان قطع خطوة آمنة لإعادة ربط نفسه بالإنضمام إلى ريال مدريد مرة أخرى.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن النجم الفرنسي كان قد صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لكن في نفس الوقت ينتظر تقديم مانشستر يونايتد عرضًا لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني أن مسئولي ريال مدريد لا يفكرون في التعاقد مع بول بوجبا في الوقت الحالي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بوجبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يفقد نجمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "الزمالك صرح رياضي كبير ولا يجب العبث بمصيره"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

06:14 ص

تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

08:18 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

09:39 ص

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»