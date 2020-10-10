ريال مدريد يرفض التعاقد مع "بوجبا"

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حسموا موقفهم من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.





وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن بول بوجبا ارتبط كثيرًا بالانضمام إلى النادي الملكي بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.





وألمح البرنامج الإسباني أن بوجبا كان قطع خطوة آمنة لإعادة ربط نفسه بالإنضمام إلى ريال مدريد مرة أخرى.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن النجم الفرنسي كان قد صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لكن في نفس الوقت ينتظر تقديم مانشستر يونايتد عرضًا لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.





وأكد البرنامج الإسباني أن مسئولي ريال مدريد لا يفكرون في التعاقد مع بول بوجبا في الوقت الحالي.











