الأهلي يفقد نجمه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد يفتقد الأهلي خدمات رامي ربيعة، مدافع الفريق في لقائي الوداد، بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ عدة أيام، حيث غادر مواجهة طنطا التي أُقيمت في منافسات الدوري الشهر الماضي مُصابًا.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، والتي يغيب على إثرها حوالي شهر ونصف، للعلاج حسب ما أوضح الجهاز الطبي.

ويسعى الأهلي لتجهيز رامي ربيعة ليشارك بالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حال تخطيه لعقبة الوداد المغربي والتأهل لمواجهة الفائز من مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي.

ويلاقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ذهابا، والثالث والعشرين من الشهر ذاته إيابا.



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