هل ستطبق رسوم للدخول الجامعات.. وزير التعليم العالي يجيب.. فيديو

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي إن هناك عدة شائعات انتشرت مؤخرًا تتعلق بالوضع الجامعي، نافيا ما تردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد، معلقا: "هنبدأ في موعدنا المعلن عنه سابقا"، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأجيل والجامعات ملتزمة بقرار بدء الدراسة المحدد.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن انه سيتم تأجيل تطبيق نظام تعليم الهجين، مؤكدا أن النظام سيطبق كما أعلن عنه، منوها بأنهم اعتادوا على اطلاق الشائعات.



وعن فرض رسوم للدخول للجامعات، أكد وزير التعليم العالي، أنه لا أساس من الصحة لهذه المعلومات، ولن تطبق اي رسوم للدخول للجامعات، لافتا إلى أنه انتشرت شائعة أخرى أنه سيتم تطبيق نظام الفصب بيت الطلاب والطالبات داخل الجامعة وهى أيضا شائعة.



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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:"إن اللجنة العليا للتنسيق قد حددت يوم الأحد الموافق ١١-١٠-٢٠-٢٠ موعدا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية-ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها وذلك حتى يتسنى انهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب واعلان نتائج القبول بالنسبة لهم.



وتابع: ولكن هذا لا يعني انتهاء أعمال مكتب التنسيق بل سيظل المكتب مفتوحا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة،وترشيحهم لجميع الكليات في ضوء الحد الأدني المعلن وقرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر في هذا الشأن.



‏‎وتناشد الوزارة الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق وتسليم ملفات اوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتي يتسني انهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب واعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.

