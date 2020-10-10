عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الملمح الرئيسي للموجة الثانية من فيروس كورونا أنها تصيب فئة الشباب، لافتا إلى أن الوضع في مصر جيد، ولكن لابد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا نتعرض لموجة ثانية مثل عدد من دول العالم.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العالم دخل الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل في يوم واحد 330 ألف حالة كورونا، مضيفا أنه يبدو انه لن يكون هناك لقاح للفيروس إلا بنهاية هذ العام أو بداية العام المقبل.



وعن إصابة بيج رامي بفيروس كورونا، عقب قائلا: "مش عارف الكورونا استجرت تقرب منه ازاي.. حاجة عظيمة ربنا يديله الصحة"، لافتا غلى أنهم يتحدثون أنه في خلال 10 أيام لن يكون هناك اماكن في مستشفيات بريطانيا لمرضى الكورونا، معلقا: "نعود للكابوس الكبير".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

