تفاصيل مثيرة في "خناقة" أحمد فهمي وشيكابالا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
فهمي وشيكابالا
فهمي وشيكابالا
الفجر الرياضي
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وقعت مشادة حادة بين الفنان أحمد فهمي ونجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا في فرح شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مساء أمس الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من فرح شريف منير حسن، للفنان أحمد فهمي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وهما يدخلان في مشادة لفظية.

البداية جاء بعد أن وصل الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد قاعة حفل الزفاف، وحاول أحد الحضور أن يتدخل من إقناع فهمي بالذهاب إلى شيكابالا ومصافحته في محاولة للصلح بينهما على خلفية إساءة شيكابالا في جمهور الأهلي واستفزازهم عقب كأس السوبر المصري الأخير.

وبالفعل وافق فهمي على مصافحة شيكابالا وحل الأزمة وديا، إلا أنه فوجئ بسلام بارد من نجم الزمالك، وبعدها بدقائق اشتعلت الأجواء بين الثنائي ليدخلا في مشادة لفظية على خلفية انتقاد أحمد فهمي للفهد الأسمر بسبب ما بدر منه في مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر.

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شيكابالا رياضة احمد فهمي

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