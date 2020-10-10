عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
الفجر
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأطباء في بريطانيا يتحدثون عن أنه في خلال 10 أيام لن يكون هناك أماكن في المستشفيات هناك لمرضى الكورونا، معلقا: "نعود للكابوس الكبير".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن العالم اليوم سجل 330 ألف حالة كورونا، منوها بأن العالم دخل الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويبدو انه لن يكون هناك لقاح للفيروس إلا بنهاية العام أو بداية العام القادم.

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر الوضع بها جيد، ولكننا لسنا بدعة عن العالم، حيث أن مصر دولة تستقبل مواطنين من الخارج، ويجب أن نحذر كثيرا، منوها بأن الملمح الرئيس في الموجة الثانية أن الفيروس يصيب الشباب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
وعلق على إصابة بطل كمال الأجسام المصري، "بيج رامي" بفيروس كورونا، قائلا: "مش عارف الكورونا استجرت تقرب منه إزاي.. حاجة عظيمة ربنا يديله الصحة".

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