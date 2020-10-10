أحمد السقا: "استقلت من وزارة الثقافة لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان"





كشف الفنان أحمد السقا ، سبب استقالته من العمل في وزارة الثقافة في عام حكم المعزول مرسي، مضيفًا: "أنا قدمت استقالتي لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان!".





وأضاف على نحو اخر خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه دخل كلية الشرطة حبا فى ضرب النار وركوب الخيل.





وأشار السقا، إلى أنه لم يستمر وسحب ملفه منها وعندما عرف والده تضايق منه بدرجة كبيرة.







