أحمد السقا: "استقلت من وزارة الثقافة لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الفنان أحمد السقا ، سبب استقالته من العمل في وزارة الثقافة في عام حكم المعزول مرسي، مضيفًا: "أنا قدمت استقالتي لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان!".

وأضاف على نحو اخر خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع على قناة "إم بي سي مصر"  أنه دخل كلية الشرطة حبا فى ضرب النار وركوب الخيل.

وأشار السقا، إلى أنه لم يستمر وسحب ملفه منها وعندما عرف والده تضايق منه بدرجة كبيرة.


أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد السقا: "استقلت من وزارة الثقافة لما الإخوان قالوا على أبويا بتاع أوثان"

منذ ساعة و 10 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يُطالب الخطيب بمحاولة الإبقاء على الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسعى لخطف قاطرة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 13 ساعة

بن عمر بديل دونجا في بيراميدز

منذ أقل من ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

04:58 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»