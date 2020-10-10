البرازيل تمطر شباك بوليفيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على بوليفيا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.





وسجل روبرتو فيرمينيو هدفين لصالح منتخب البرازيل، واحرز فيليب كوتينهو هدف وحيد، وأيضاً ماركينيوس هدف وحيد، بينما جاء الهدف الخامس عن طريق مدافع بوليفيا بالخطأ في مرماه.





وقد انتصر منتخب كولومبيا منذ قليل على حساب فنزويلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.





ويلتقي المنتخب البرازيلي في الجولة المقبلة مع بيرو يوم الأربعاء المقبل.



